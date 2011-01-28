ВАПІ: у гонитві за боргами Нафтогаз не гребує шантажем

Ситуація у житлово-комунальному господарстві і теплоенергетиці має бути розглянута на засіданні Ради національної безпеки та оборони.

Про це йдеться у заяві Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів житлово-комунальних послуг (ВАПІ ЖКГ), переданій агентству УНІАН.

У зверненні до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА асоціація наголошує на тому, що сьогодні в Україні відбувається «цілеспрямоване та методичне знищення підприємств комунальної енергетики». «Відсутність послідовної та економічно обґрунтованої державної тарифної політики, відсутність незалежного тарифного регулятора, низька платіжна дисципліна населення загнала підприємства комунальної теплоенергетики у глухий кут», – йдеться у зверненні.

За данними ВАПІ ЖКГ, сьогодні тарифи на тепло покривають витрати теплокомуненерго лише на 61%. "Але обіцяного МінЖКГ відшкодування різниці у тарифах у розмірі 6,4 млрд. грн. так і не сталося», - наголошують експерти асоціації.

На їхнє переконання, кризові явища у житлово-комунальному господарстві і пристрасті навколо заборгованості ТКЕ за спожитий природний газ нині настільки розпалилися, що становлять реальну загрозу національній безпеці держави та життєзабезпеченню громадян України. «Справжня причина нинішньої кризи на ТКЕ чомусь замовчується. У гонитві за «вибиваннями» боргів та публічною «поркою» теплокомуненерго НАК «Нафтогаз України» не гребує шантажем: відключенням підприємств ТКЕ від енергопостачання посеред опалювального сезону та при мінус 10. На сьогодні абсолютно байдуже, що мерзнутимуть жителі 12 обласних центрів – а це мільйони українців», - йдеться у зверненні.

Враховуючи викладене, представники ВАПІ ЖКГ звертаються до В.ЯНУКОВИЧА з вимогою здійснити термінові заходи зі стабілізації ситуації. Інакше, на їхнє переконання, заручниками відсутності збалансованої державної політики у теплоенергетиці стануть мільйони українців.

В асоціації також нагадали, що прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час нещодавнього засідання уряду наголосив на необхідності посилення платіжної дисципліни підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

Підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) станом на 24 січня заборгували ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.), понад 3,73 млрд. грн. (без АЕК «Київенерго»). Рівень розрахунків тепловиробників за спожитий газ становить 43%. Заборгованість за 2010-2011 рр. столичної енергокомпанії «Київенерго» становить 1,36 млрд. грн.

Напередодні ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» доручила відключити від газопостачання 12 підприємств комунальної теплоенергетики через значну заборгованість. Як ідеться у повідомленні компанії, станом на 24 січня початку поточного опалювального сезону «Донецьктеплокомуненерго» заборгувала «Газу України» 156 млн. грн. (рівень оплати - 28%), «Лисичанськтепломережа» - 25 млн. грн. (13%), «Сєвєродонецьктепло» - 14 млн. грн. (16%), «Стахановтеплозабезпечення» - 4 млн. грн. (23%), «Дніпропетровські теплові мережі» - 100 млн. грн. (39%), «Міські теплові мережі» (Запоріжжя) - 147 млн. грн. (43%), «Кіровоградтепло» - 22 млн. грн. (33%), «Кримтеплокомуненерго» - 103 млн. грн. (25%), «Ялтинські теплові мережі» - 1 млн. грн. (10%), «Східноєвропейська теплоелектро-генеруюча компанія «(Луцьк) - 17 млн. грн. (30%), «Львівтеплоенерго» - 106 млн. грн. (34%), «Дирекція розвитку інфраструктури території» (Харків) - 20 млн. грн. (23%).