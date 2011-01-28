Україна може ліцензувати імпорт сала

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України звернулося до Кабінету Міністрів з пропозицією включити сало та свинину до переліку товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2011 році.

Відповідний проект постанови розміщений на сайті Мінекономрозвитку для обговорення.

Зокрема, перелік товарів пропонується доповнити такими позиціями: свинина свіжа, охолоджена або морожена; сало без пісних частин, свинячий жир і жир свійської птиці, не витоплені та не виділені іншим способом, свіжі або охолоджені, морожені, солоні або в розсолі, сушені або копчені.

Водночас документом пропонується частково зменшено перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, шляхом виключення з нього фарб друкарських та паперу некрейдованого з водяними знаками.

У пояснювальній записці до документу зазначено, що, за інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства, у 2010 році спостерігалося подальше зменшення середньої вартості однієї тонни імпортованої м’ясопродукції: свинини мороженої, субпродуктів великої рогатої худоби та інших тварин, сала та тваринних жирів, за винятком яловичини мороженої і м’яса та м’ясопродуктів птиці, де відбулося збільшення вартості в 1,6 та 1,4 раза відповідно.

Так, у 2010 році найбільше було імпортовано м`яса і харчових м`ясопродуктів птиці – 148,4 тис. тонн (або 45,1%), свинини свіжої, мороженої – 102 тис. тонн (31%), сала без пісних частин, свинячого та пташиного жиру – 38,7 тис. тонн (11,8%) і субпродуктів харчових великої рогатої худоби та інших тварин – 36,6 тис. тонн (11,1%).

При цьому за 11 місяців 2010 року імпортовано всього 3,4 тис. тонн яловичини, або 1% загального обсягу імпорту м’ясопродукції.

Крім того, й надалі спостерігається тенденція ввезення на територію України низькосортної продукції. За оперативними даними Держкомветмедицини, імпортувалися переважно низькосортні м`ясо та м`ясопродукти, а саме: яловичина, яка складається з тримінгу та субпродуктів; свинина, яка складається з субпродуктів, сала, жиру; м’ясо птиці, яке складається з м’яса механічної обвалки, каркасів, субпродуктів.

За інформацією Мінагропроду, ситуація ускладнюється ще й тим, що виробники країн Європейського Союзу, маючи значні преференції, зокрема дотаційне виробництво та експортні субсидії, експортують до України м`ясну продукцію за цінами, які значно нижчі, ніж на українському ринку. Такий імпорт м’ясної продукції може бути фактором дестабілізації у розвитку вітчизняного тваринництва та спричинити витіснення з ринку тваринницької продукції власного товаровиробника, що, своєю чергою, загрожує продовольчій безпеці держави.

«Таким чином, Міністерство аграрної політики та продовольства вважає, що з метою здійснення захисту вітчизняного ринку необхідно запровадити ліцензування імпорту деяких товарів групи 02 за погодженням з Мінагрополітики», – зазначається у пояснювальній записці.