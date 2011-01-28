Анкара і Судак підписали договір

Влади турецького міста Анкара і кримського Судака домовилися про співпрацю.

Керівник району Мамак (місто Анкара) Месут АКГУЛЬ і мер Судака Володимир СЄРОВ підписали протокол, підготовлений у рамках реалізації договору до 2012 року про співпрацю, повідомила УНІАН прес-служба Ради міністрів Криму.

«Сторони домовилися здійснювати обмін досвідом у сфері планування територій, житлово-комунального господарства, містобудування, а також сприяти розвитку інвестиційного і інших видів економічного співробітництва. У перспективі сторони, що підписали протокол, планують спільну участь у виставках, ярмарках, спортивних і культурних заходах», - йдеться у повідомленні.

Згідно з підписаним документом, в Судаку має з`явитися вулиця «Мамакська», а в районі Мамак - «Судакська».