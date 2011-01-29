Герман: на кожного Табачника є в Україні Президент

Концепція реформ, яку пропонує міністр освіти Дмитро Табачник, не буде підтримана Президентом України Віктором Януковичем, заявила заступник голови президентської адміністрації Ганна Герман.

"Президент ніколи не підтримає тієї концепції реформ в освіті, які пропонує зараз Дмитро Володимирович", - сказала Герман, виступаючи в прямому ефірі "Шустер live".

Вона навіть додала, що "готова була б сьогодні залишити всі свої повноваження і піти на вільні журналістські хліби або стати безробітною, тільки для того, щоб міністром освіти був хтось інший".

"Ніколи Могилянськая академія, Острозька академія не припинять бути університетами тільки тому, що робиться така концепція, щоб університет Поплавського був університетом, тому що там багато студентів, а академія Могилянська була ліцеєм. Цього президент ніколи не допустить... - наводить її слова РІА "Новости". - На кожного Табачника є в Україні Президент".

Герман упевнена, що Янукович зробить усе для того, щоб в українських вузах було широке самоврядування, щоб їм давали більше свободи".