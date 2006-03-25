Президент пильнує рівність виборчого права

Ющенко повернув у ВР закон, який дозволяє виборцям у день голосування оскаржувати в суді помилки у списках

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зі своїми пропозиціями відповідно до частини другої статті 94 Конституції України повернув для повторного розгляду Верховною Радою Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” щодо оскарження неправильностей у списках виборців, прийнятий парламентом 14 березня 2006 року.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, закон вносить до Кодексу адміністративного судочинства України, законів «Про вибори народних депутатів України» і «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» низку змін, які передбачають можливість оскарження громадянами допущених при складанні списку виборців неправильностей до дня голосування включно. При цьому позовну заяву про уточнення списку виборців може бути подано до адміністративного суду не пізніш як за годину до закінчення часу голосування і така заява розглядається судом невідкладно. На підставі рішення суду виборець включається до додаткового списку виборців, член дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень виборцю, включеному до додаткового списку виборців, проставляє у пред`явленому виборцем документі на сторінці «Особливі відмітки» або в іншому придатному для цього місці печатку дільничної виборчої комісії із зазначенням дати голосування.

На думку глави держави, зазначені зміни створюють передумови для їх використання з метою неодноразового голосування деяких осіб усупереч статтям 71, 76 та 141 Конституції України, статті 3 Закону України «Про вибори народних депутатів України» та статті 4 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», якими проголошено принцип рівного виборчого права (кожен виборець має один голос на відповідних виборах). Це матиме наслідком спотворення реального волевиявлення громадян.

Пропонована законом процедура проставлення печатки у пред`явленому виборцем документі, враховуючи визначений Законом України «Про вибори народних депутатів України» досить широкий перелік документів, що засвідчують особу на виборах, не є абсолютною перепоною для неодноразового голосування осіб.

Крім того, запроваджуваний законом механізм голосування за додатковими списками виборців може призвести до дестабілізації роботи виборчих комісій, наслідком чого буде ускладнення (а за певних обставин – унеможливлення) реалізації громадянами конституційного виборчого права.

Пропозиції Президента України під час розгляду закону на пленарному засіданні Верховної Ради України представлятиме перший заступник міністра юстиції України Петро КРУПКО.