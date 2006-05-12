Державтоінспекція дореформована остаточно

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що структурне реформування Державтоінспекції завершено і зараз черга - за внесенням змін у відповідне законодавство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на нараді у Києві з керівниками обласних управлінь ДАІ МВС України.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «прийняте рішення реорганізації ДАІ є остаточним. Все, що змінювалось у ДАІ, далі не підлягає реорганізації тощо. Реформа закінчилась, більше ДАІ ніхто смикати не буде».

При цьому міністр зауважив, що за минулий рік в результаті реформування ДАІ вдалося «не погіршити ситуацію з ДТП, значно покращити реєстраційну роботу». Як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, «усі системні зміни ми зробили» і тепер ДАІ потребує законодавчих змін для того, щоб отримати можливість карати порушників правил дорожнього руху на місці скоєння порушення, а не виписувати їм «запрошення у суд». Якщо хтось із порушників, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, не погоджується з тим, що його покарано, він може оскаржити це в судовому порядку.

Міністр також нагадав, що реформування ДАІ України має три складові. Перша складова – це організаційне реформування, яке вже закінчилося, у зв’язку з чим кількість співробітників ДАІ було скорочено наполовину, а до складу ДАІ було введено Дорожньо-патрульну службу, а та половина співробітників, яка залишилась, «тримає ситуацію». Другою складовою реформування міністр назвав технічне забезпечення цієї структурної одиниці МВС, у зв’язку з чим усі кошти, що надходять до ДАІ, спрямовуються на технічне переоснащення. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «все, що можна, на сьогодні зроблено міністерством і Кабінетом Міністрів», а все решта, тобто третя складова - функціональне забезпечення - залежить від законодавчого органу України, і поки цього не буде, громадяни реально не зможуть відчути реформування ДАІ.

За словами міністра, з метою внесення змін у певні закони, зокрема, ті, які містять у собі каральні функції стосовно порушників правил дорожнього руху, МВС розробило законопроект майже на 600 сторінках. Звертаючись до новообраних депутатів, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що якщо вони не хочуть прийняти його в цілому, то нехай приймуть за основу і вносять у цей законопроект свої пропозиції.

Звертаючись до керівників регіональних управлінь Державтоінспекції, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Або ви будете виконувати покладені на вас функції, або їх виконання буде покладено на інші організації». При цьому він дав зрозуміти, що у разі погіршення ситуації із ДТП у регіонах, зокрема, це стосується тяжких ДТП, безпосередню відповідальність нестимуть керівники управлінь ДАІ аж до звільнення з посад. «Кількість ДТП має бути зменшено, - сказав міністр. - Ніхто не миритиметься з ситуацією, коли ми втрачатимемо тисячі людей на дорогах».

Ю.ЛУЦЕНКО також повідомив, що за результатами наради будуть прийняті відповідні заходи впливу щодо керівників управлінь ДАІ в чотирьох-п’яти областях.