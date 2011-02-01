Міліція затримала 15 нелегалів

За 9 днів на Кіровоградщині правоохоронці виявили 15 нелегальних мігрантів.

Про це кореспондента УНІАН повідомили в Управлінні МВС в Кіровоградській області.

14 із виявлених нелегалів залишать територію України, стосовно ще одного іноземця готуються матеріали щодо примусового видворення за межі держави.

В оперативно-профілактичній операції «Готель» у середньому щодоби було задіяно більш як 210 працівників міліції. Здійснено 1,3 тис. перевірок об’єктів можливого перебування нелегальних мігрантів.

Правоохоронцями виявлено та задокументовано 807 порушень паспортно-візових правил. До адміністративної відповідальності притягнуто 125 осіб, з них на 91 іноземця складено протокол за порушення правил перебування в державі.