Убивцю одеського "авторитета" спіймали в Придністров'ї, але не віддають

Співробітниками міліції самопроголошеного Придністров`я затримано 30-річного громадянина, якого мотивовано підозрюють у причетності до розстрілу в Одесі півроку тому місцевого жителя Сергія Струка, який вважався в певних колах «правою рукою кримінального короля» Одеси Георгія Стоянова.

Як повідомили сьогодні УНІАН у ЦГЗ УМВС України в Одеській області, «повідомлення деяких ЗМІ про те, що затриманого вже депортовано з Тирасполя в Україну, не відповідають дійсності. Співробітники слідчих органів поки здійснюють перевірки його причетності до скоєння зухвалих злочинів на території сусідньої країни». Не ведуть також представники правоохоронних органів переговори щодо депортації підозрюваного у вбивстві на територію України.

Нагадаємо, резонансне вбивство одесита С.Струка (кримінальне прізвисько - «Волохатий») сталося 24 вересня минулого року у дворі будинку на 6-й станції Великого Фонтану. Випустивши в жертву вісім куль із пістолета системи Макарова, кілер зумів зникнути з місця злочину.

61-річний Г.Стоянов (кримінальне прізвисько – Стоян) у листопаді минулого року помер у камері Одеського СІЗО, згідно з медичним висновком - від раку.