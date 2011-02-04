НФПУ: відміна соціальних пільг позначиться на 6 найвразливіших групах

Відміна соціальних пільг позначиться приблизно на 28,5 млн. українців.

Про це йдеться в повідомленні Національного форуму профспілок України (НФПУ), переданому агентству УНІАН.

Зокрема, як відзначив голова НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК, коментуючи зареєстрований у парламенті проект закону "Про гарантії виконання рішень суду" (від 14 січня ц.р.), відміна соціальних пільг позначиться на шістьох найвразливіших соцгрупах – ветеранах праці (приблизно 4,6 млн. українців), ветеранах війни (2,8 млн.), інвалідах (2,6 млн.), «чорнобильцях» (1,9 млн.), дітях війни (6,1 млн.) і пенсіонерах, які мають право на пільговий проїзд (10,5 млн.). «Це приблизно 28,5 млн., тобто 62,2% населення України», - підрахував М.ЯКИБЧУК.

За його словами, даний документ є антиконституційним, оскільки в результаті його ухвалення буде порушено норму про те, що «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані», а «в разі ухвалення нових законів чи внесення змін до чинних законів не допускається звуження утримання й обсягу існуючих прав і свобод».

Ухвалення цього закону, на думку голови НФПУ, сприятиме корупції, маніпуляціям електоратом перед виборами і посиленню соціальної напруги.

НФПУ пропонує відмінити розгляд проекту закону «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду», а також не допустити ручного призначення розміру соціальних пільг.

Як повідомляв УНІАН, у парламенті зареєстровано урядовий законопроект "Про гарантії виконання рішень суду" (від 14 січня ц.р.), яким передбачається обмеження або відміна пільг для ряду громадян-пільговиків. У документі також пропонується не вказувати в законах конкретні обсяги пільг і механізми їх надання, а визначати це урядовими постановами.