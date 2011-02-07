Євро на міжбанку йде вниз
11:10, 07 лютого 2011Суспільство
1721 0
Рубль дорожчає
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9555/7,9605 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2707/0,2710, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,8295/10,8385.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3621/1,3623 (п`ятниця – 1,3638/1,3640).
У п`ятницю, 4 лютого, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9430/7,9550.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter