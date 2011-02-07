Євро на міжбанку впало

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9555/7,9605, на 12:00 звузився спред - 7,9565/7,9595. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 7,9550/7,9610 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2707/0,2710, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2709/0,2710. На момент закриття ціни знизилися до 0,2708/0,2709.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за підсмками торгів склав 29,3800 (-0,0500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3621/1,3623, а на 12:00 впали до 1,3550/1,3552.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8295/10,8385, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,8225/10,8325. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли мінімуму - 10,7760/10,7900.