У Тернополі іноземець посеред вулиці відкрив стрільбу

У Тернополі затримали іноземця, який посеред вулиці відкрив стрільбу із пневматичної зброї.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, передувало інциденту застілля. 45-річний уродженець однієї із балканських країн, який одружився з тернополянкою і мешкав з нею у приватному будинку, на знак подяки сусіду за допомогу у ремонті запросив того на обід. Вживаючи спиртне, чоловіки посварились. Господар схопив пневматичний пістолет і пневматичну рушницю, а коли сусід кинувся тікати, побіг за ним на вулицю і почав стріляти.

Сусіди викликали міліцію, яка на місці інциденту вилучила зброю у правопорушника і передала на дослідження. Самого чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності.