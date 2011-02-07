Виховательку дитсадка суд оштрафував на 850 грн.

22:30, 07 лютого 2011
Суспільство
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За перелом у дитини

У Кіровоградській області Гайворонський районний суд призначив покарання у вигляді штрафу в сумі 850 грн. виховательці дитсадка, яку визнано винною у травмуванні дитини.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Кримінальну справу стосовно виховательки дитсадка було порушено у вересні 2010 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.137 Кримінального кодексу України.

Як пояснили у прокуратурі, під час прогулянки на території дитсадка дівчинка вилізла на залізну споруду, з якої впала й отримала перелом плечової кістки. Медики кваліфікували травму як середнього ступеня важкості. Виховательці інкримінували неналежне виконання професійних обов’язків, оскільки вона не вгледіла за дитиною.

 

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