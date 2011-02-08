Педагоги й учні проти закриття української школи

Сьогодні в Донецьку відбувся мітинг-протест учнів Донецької української школи № 136 і їхніх батьків проти закриття цього навчального закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу, який проходив біля будівлі школи, взяли участь близько 150 осіб.

Люди тримали в руках плакати зі салоганами: «Школу закривають тому, що вона – українська!», «Євро-2012 - не кінець світу. А потім що?»,«Губернатор і його почет вбивають нас!» і скандували: «Ми шануємо рiдну мову, ми шанємо рiдну школу!».

Учитель школи № 136 Світлана ОВЧАРУК на мітингу заявила, що чиновники з відділу освіти Будьонівського району Донецька залякують учителів і змушують педагогічний колектив переходити на роботу в інші школи.

«Нам сказала начальник районного відділу освіти Валентина ШОХІНА, що ми будемо працевлаштовані в сусідні школи, де є вакансії. Нами просто позакривають вакансії. У нас наповнюваність - 95%, і нас штучно закривають. До того ж начальник районного відділу освіти залякала адміністрацію школи до того, що адміністрація просто ховається від журналістів», - зазначила С.ОВЧАРУК.

Вона також додала, що районний відділ освіти за рішенням районної комісії заборонив набір учнів у перші і десяті класи цієї школи.

«Нас хочуть позбавити перших і десятих класів, визнати школу нерентабельною і закрити», - сказала С. ОВЧАРУК.

Після мітингу з батьками учнів школи та педагогічним колективом зустрілися представники відділу освіти Будьонівського району Донецька. Чиновники запевнили батьківський комітет, що школу закривати не будуть.

«Школу закривати, продавати, відчужувати не будуть. Перші класи закриті не будуть. Питання щодо десятих класів вирішується, зараз в районі створена комісія, вона створена лише місяць тому, вона працює. Я вважаю, що приводу для мітингу немає», - заявив голова Будьонівської районної ради Донецька Віктор КАРЦЕВ.

У Донецькій українській школі № 136 працює 38 викладачів і навчається 600 школярів.

Нагадаємо також, що народний депутат України, перший секретар Донецького обкому Комуністичної партії України Микола КРАВЧЕНКО заявляв, що КПУ виступає проти закриття шкіл у Донецьку, зокрема тієї, де навчався лідер партії Петро СИМОНЕНКО. Він заявив, що КПУ на рівні міських і районних рад Донецька буде виступати проти закриття шкіл. «У школі № 136 дітей змушують перейти в іншу школу, яка на 40% завантажена. Але чомусь закривають цю, в яку вклали гроші, в тому числі, П. СИМОНЕНКО взяв участь у ремонті спортзалу у зв`язку з тим, що він – випускник цієї школи », - заявив М.КРАВЧЕНКО.