У Луцьку побили шеф-редактора місцевого телеканалу

У Луцьку порушено кримінальну справу за фактом побиття шеф-редактора місцевого телеканалу.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, потерпіла, яка працює шеф-редактором на місцевому телеканалі, звернулася по допомогу до медиків центральної міської лікарні, а вже чергова медсестра повідомила про пригоду у чергову частину Луцького МВ УМВС України у Волинській області.

Правоохоронці припускають, що інцидент не пов`язаний з професійною діяльністю журналістки, скоріше це була приватна справа.

Зловмисника оперативно затримали. Проти нього порушено кримінальну справу за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Триває слідство, тому деталей не розголошують.