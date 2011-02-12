Київавтодор обіцяє цілодобово чистити столицю від снігу

У звязку з погіршенням погодних умов «Київавтодор» цілодобово працюватиме над очищенням вулиць столиці для організації безпечного руху транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, вже зараз на автошляхах міста залучено 370 одиниць снігоочисної техніки.

«Основна увага приділятиметься центру Києва, враховуючи його завантаження у робочі дні, а також очищенню зупинок громадського транспорту, підходів до підземних пішохідних переходів та тротуарів», – наголосили в КМДА.

Забезпеченню організації дорожнього руху та безперебійної роботи дорожників сприятиме ДАІ міста.

Одночасно з цим, «Київавтодор» закликає водіїв не паркуватися в центрі міста та, по можливості, утриматись від поїздок містом без нагальної потреби, щоб мінімізувати перешкоди дорожнім службам під час очистки вулично-шляхової мережі від снігу.

Як повідомляв УНІАН, синоптики прогнозують у найближчі дні подальше погіршення погодних умов. В неділю очікується сніг та мокрий сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця.