Міліція затримала підозрюваних у підпалі пам‘ятника на Закарпатті

19 лютого близько 3 години ночі було виявлено підпал пам‘ятника – монумента «На честь переходу угорських племен через Карпати». Пам‘ятник розташований на Верецькому перевалі біля села Верб‘яж Воловецького району, що на Закарпатті.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що з місця події, лісовою дорогою виїхав автомобіль марки «Хюндай» та направився до села Нижні ворота. Правоохоронцями за підозрою у скоєнні злочину було затримані трьох пасажирів автомобіля. Один із затриманих дав свідчення про те, що він та його друзі підпалювали пам‘ятник.

Наразі міліцією проводиться додатковий огляд місця події, опитуються свідки. Найближчим часом буде вирішено питання щодо порушення кримінальної справи. З‘ясовуються всі обставини інциденту.