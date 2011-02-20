Злодії викрали гроші разом з сейфом

Понад 42 тис. грн., а також іноземну валюту викрали злодії у відділенні «Імексбанку», що орендував приміщення в будівлі однієї з сільрад Кодимського району Одеської області.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби УМВС України в Одеській області, гроші винесли з будівлі разом з сейфом, в якому було 42 тис. 709 грн., 100 дол., 2 тис. руб. і 70 євро.

В результаті оперативно-розшукових заходів місцевої міліції сейф вдалося знайти: злочинці викинули його в одній з лісосмуг з вирізаними дверима.

Правоохоронці продовжують пошуки викрадачів.