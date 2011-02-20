У Кременчуці поховали Єпископа Тихона

У неділю в Кременчуці на території Кафедрального Успенського собору похований Єпископ Тихон.

Як передає кореспондент УНІАН, перед похованням в церкві відбувся обряд відспівування. Його провели архієпископ Криворізький і Нікопольський ЄФРЕМ, єпископ Сумський і Охтирський ЄВЛОГІЙ, єпископ Новомосковський, вікарій Дніпропетровської єпархії ЄВЛОГІЙ.

Попрощатися з єпископом прийшло керівництво міста, підприємств, міліції, працівники СБУ, депутати.

«Це була чудова людина. Він особливу увагу приділяв питанням організації роботи з дітьми. Він цьому присвятив дуже багато свого часу. Він займався цим, ще не будучи єпископом. Він розробив і заснував організацію дітей інвалідів вдома», - зазначали в своїх виступах присутні на похованні.

Після відспівування, труну з тілом єпископа винесли на вулицю, де відбулася хресна хода. Потому єпископа поховали біля стін кафедрального собору.

Під час похорону також було сказано, що по благословенню Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА Високопреосвященнійший архієпископ Полтавський і Миргородський ПИЛИП призначений тимчасово керівником Кременчуцькою єпархією. Сам архієпископ наразі перебуває закордоном. 19 лютого йому надіслали відповідну телеграму.

Єпископ Кременчуцький і Лубенський Тихон помер 18 лютого у віці 42 років під час перебування в Києві. Причиною смерті владики став серцевий напад.