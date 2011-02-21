Розкрито зґвалтування з убивством 9-річної дівчинки

На Дніпропетровщині затримали вбивцю малолітньої дівчинки, тіло якої було знайдено в контейнері для сміття 10 лютого у Дніпродзержинську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську повідомив заступник начальника Головного управління МВС у Дніпропетровській області, начальник кримінальної міліції Валерій МАЗАН.

За його словами, вбивство скоїв співмешканець матері загиблої дівчинки - 47-річний громадянин Російської Федерації.

Як повідомив затриманий, 8 лютого близько 20.00 він знаходився у квартирі своєї співмешканки у Дніпродзержинську, де в цей час перебувала також її донька 2002 р. народження. Застосувавши фізичну силу та утримуючи дівчинку руками, він згвалтував її. Коли дитина стала кричати, зловмисник руками перекрив дівчинці дихальні шляхи. За кілька хвилин дитина померла від механічної асфіксії.

З метою приховування вбивства зловмисник поклав тіло у мішок та згодом викинув його у сміттєвий бак.

В.МАЗАН повідомив, що мати знала про вбивство доньки, але не повідомила вчасно про це правоохоронні органи. Тому стосовно жінки порушено кримінальну справа за ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу України («Приховування злочину»). Жінку також затримано.

Проти її співмешканця порушено дві кримінальні справи: за статтею 152, ч. 4 («Згвалтування малолітньої») та 115 ч. 2 («Умисне вбивство малолітньої дитини»). Вбивці загрожує довічне ув’язнення.