Викрито групу торговців зброєю

У Севастополі співробітники УМВС України викрили злочинну групу, яка торгувала зброєю і боєприпасами.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури міста.

За їхньою інформацією, у затриманих вилучено гранатомет, автомати «Калашников», пістолети і патрони.

Прокуратура Севастополя здійснює нагляд за розслідуванням кримінальної справи, порушеної за фактом затримання групи осіб, які збували вогнепальну зброю та боєприпаси.

У справі проводиться досудове слідство.