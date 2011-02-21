Викрито групу торговців зброєю
21:31, 21 лютого 2011Суспільство
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Повідомляє севастопольська прократура
У Севастополі співробітники УМВС України викрили злочинну групу, яка торгувала зброєю і боєприпасами.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури міста.
За їхньою інформацією, у затриманих вилучено гранатомет, автомати «Калашников», пістолети і патрони.
Прокуратура Севастополя здійснює нагляд за розслідуванням кримінальної справи, порушеної за фактом затримання групи осіб, які збували вогнепальну зброю та боєприпаси.
У справі проводиться досудове слідство.
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