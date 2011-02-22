Громада УПЦ МП розібрала Свято-Покровську церкву

У селищі Сосниця на Чернігівщині релігійна громада Української православної церкви Московського патріархату розібрала Свято-Покровську дерев`яну церкву, збудовану у 1874 році, обіцяючи її подальшу реконструкцію.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними обласної інспекції охорони пам’яток, церква не мала жодного охоронного статусу, оскільки у 1991 році районна влада не надала до інспекції необхідних документів.

Наразі від храму залишилася тільки дзвінниця у псевдоросійському стилі, а власне церква розібрана до ґрунту. Вже зроблено новий фундамент.

Місцеві мешканці розповідають, що старовинний храм розвалити було дуже тяжко, навіть рвалися троси, коли стіни розтягували важкими гусеничними тракторами.

В Українському товаристві охорони пам`яток історії та культури стверджують, що храм релігійна громада зруйнувала без будь-яких дозволів та планів подальшої реконструкції. Як саме виглядатиме споруда у майбутньому, поки що невідомо.

Настоятель Свято-Покровської церкви отець ІОАНН планує на церковній території звести новий храм, для якого вже заготовлено чимало будівельних матеріалів.

Водночас член Спілки письменників України Микола АДАМЕНКО був проти зведення нового храму, аргументуючи тим, що для сосничан Свято-Покровська церква значить набагато більше, ніж просто нова культова споруда, тим паче, що її свого часу відвідував кінорежисер Олександр Довженко.

Представники релігійної громади говорять про проведення капітального ремонту храму, для чого збиралися кошти. Грошову допомогу для ремонтних робіт надали підприємства, установи і організації району, народні депутати України, політичні партії, громадські організації, місцеві підприємці. У жовтні 2010 року в Сосниці побував архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський АМВРОСІЙ, щоб власноруч освятити хрест на місці будівництва храму та закласти капсулу і камінь в його фундамент. На сьогодні триває проведення реставраційних робіт.

Разом з тим обласна організація УНП, коментуючи ситуацію, заявила про варварське ставлення до культурної спадщини українського народу з боку Московського патріархату. Партійний осередок звернувся з вимогою до органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Чернігівщини дати правову оцінку факту знищення старовинної церкви у селищі Сосниця.

Довідка УНІАН. У ХІХ столітті в Сосниці було шість церков, але у радянські часи не зруйнували лише одну – Покровську. Цей досить колоритний храм був збудований у 1724 році, але у 1847 його повністю перебудували. За структурою він був традиційний "козацький". Досить рідкісним, як для середини ХІХ століття, стало влаштування барокових фронтонів над зрубами.

У 1930-ті роки Покровську церкву закрили. Під час окупації там було відновлено богослужіння, однак у 60-ті роки її закрили знову. У приміщенні храму спочатку відкрили автошколу, вирізавши у стіні великий в’їзд для машин, згодом облаштували склад. Лише у 1989 році церкву повернули вірянам.