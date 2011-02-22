У справі про замах на Чижмаря з'явилася нова версія

У справі про замах на заступника голови Київської ОДА Юрія Чижмаря, якого пізно увечері 16 лютого у дворі вдома облили кислотою, з`явився новий поворот. Як пише газета " Сегодня ", якщо раніше міліція розробляла основну версію — помста на грунті ревнощів, то зараз, після бесід з Чижмарем, слідство схиляється до іншої версії, яка пов`язана суто з професійною діяльністю чиновника.

На цьому, за словами джерела, близького до оточення обласної адміністрації, наполягає сам Юрій Васильович. «Мені відомо, що його намагалися вижити з обладміністрації. Примушували написати заяву про відхід, але він не погоджувався. Ось і вибрали такий відповідний спосіб, як кислота, щоб всі подумали на жіночі розборки, адже на його серце дійсно багато претенденток», — сказало журналістам джерело. У Київській обладміністрації, де Чижмар працює з серпня 2010-го, розповіли, що заступник губернатора займається громадськими організаціями і вирішенням корпоративних суперечок.

Тим часом міліція робить спроби затримати справжніх замовників і виконавця. Інформація про те, що людину, яка облила кислотою чиновника, затримали, не відповідає дійсності. Але оперативники стверджують, що вже вийшли на слід підозрюваних. «Немає таких людей, які зараз знаходяться у нас, і їх підозрюють в тому, що вони когось облили кислотою. Зараз триває операція з упіймання замовників і виконавця. Є громадяни, за якими ведеться цілодобове стеження. Через просочування інформації пошуки затягнулися. Зазвичай виконавців затримують протягом декількох днів», — сказало джерело в обласній міліції.

Юрій Чижмар поки знаходиться в реанімації опікового відділення. Там він ще пробуде як мінімум 10 днів. Як розповіла його особистий окуліст, чиновник може втратити зір