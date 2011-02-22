Губернатор пояснив підлеглим, за що їм треба відрізати пальці

Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА наголошує, що влада має бути максимально наближеною до людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні колегії ОДА.

“Люди хочуть бачити конкретику. Кожен з чиновників має показати приклад своєї роботи. Навіть ті зрушення, які є в області, не знімають з нас відповідальності”, - сказав В.ЯДУХА.

За його словами, згідно з комплексною оцінкою соціально-економічного розвитку регіонів України, торік Хмельниччина посіла 21-ше місце серед інших областей. Найгірше спрацювали Білогірський, Хмельницький, Славутський райони та Кам’янець-Подільский. Крім того, в області не вдалося стабілізувати притік інвестицій та обсяги будівництва.

Водночас губернатор попередив голів райдержадміністрацій про персональну відповідальність за соціально-економічні показники.

“Шановні мої, колеги! Хто має займатися вирішенням проблем у районах, зокрема ціновою політикою? Ми розуміємо, що це політичне питання, і проблем з продуктами харчування немає. Тому попросив би не кивати один на одного, бо пальці, особливо вказівний, за це треба відрізати. Тоді буде все як потрібно”, - сказав В.ЯДУХА, звертаючись до голів РДА.

Він також зауважив, що голови райдержадміністрацій та мери міст мають працювати злагоджено.

“Штани ніхто не годен за кожним носити. Міський голова з керівником району постійно між собою мають спілкуватися та виручати продукцією харчування. На полиці завжди мають бути товари за доступними цінами”, - зазначив В.ЯДУХА.

За його словами, поки що на Хмельниччині найнижчі ціни на продукти харчування.