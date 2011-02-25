Азаров: українські кораблі можуть брати участь в операціях проти піратів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за доцільне участь українських бойових кораблів в операціях з боротьби з піратством в Аденській затоці.

Як повідомив журналістам прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, про це М.АЗАРОВ сказав під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ.

«Замість того, щоб іржавіти біля стінки, кораблі можуть приносити користь, а моряки – набиратися бойового досвіду», - процитував М.АЗАРОВА його прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ під час зустрічі з А. Фог РАСМУССЕНОМ зазначив, що Україна готова впроваджувати стандарти НАТО в своїй армії.

«Нам підходять ваші стандарти добре оснащеної, невеликої за чисельністю, мобільної, технологічної й сучасної армії. І ми готові упроваджувати їх у себе», - сказав прем`єр України.