Сумська міськрада виділила землю під будівництво храму УПЦ КП
03:17, 25 лютого 2011Суспільство
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"За" 62 депутати
Сумська міська рада дала дозвіл на розробку проекту землеустрою ділянки під будівництво православного храму на площі Пришибській.
Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням сесії Сумської міськради земельну ділянку площею 0,2 га виділено під будівництво церкви Успіння Пресвятої Богородиці УПЦ Київського Патріархату. За це рішення проголосували 62 депутати міськради.
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