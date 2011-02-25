Сумська міськрада виділила землю під будівництво храму УПЦ КП

Сумська міська рада дала дозвіл на розробку проекту землеустрою ділянки під будівництво православного храму на площі Пришибській.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням сесії Сумської міськради земельну ділянку площею 0,2 га виділено під будівництво церкви Успіння Пресвятої Богородиці УПЦ Київського Патріархату. За це рішення проголосували 62 депутати міськради.