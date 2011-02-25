Мін'юст відслідковуватиме суди за держвласність

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади щомісяця надаватимуть Міністерству юстиції інформацію про наявність в судах загальної юрисдикції судових проваджень щодо об’єктів державної власності.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мін`юсту, форму відповідної звітності затверджено наказом Міністерства юстиції з метою підвищення ефективності захисту інтересів держави в судах України.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, порядок діятиме до створення Реєстру судових проваджень, де однією із сторін або третьою особою є держава в особі Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Зокрема, до 10 числа кожного місяця до Мін‘юсту мають передаватися відомості щодо учасників справ по об’єктах державної власності, позовних вимог, основних характеристик об’єктів держвласності, стану розгляду справ тощо.

У разі неналежного виконання керівником юридичної служби органу виконавчої влади чи підприємства покладених на нього завдань, Мін’юст та його територіальні органи порушуватимуть питання про притягнення його до відповідальності згідно із законодавством.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Кабінет Міністрів ухвалив ініційовану Міністерством юстиції постанову щодо підвищення ефективності захисту інтересів держави в судах України.