Школу в Макіївці переселяють в інтернат посеред ринку

У Макіївці Донецької області батьки учнів школи №44 протестують проти закриття їх навчального закладу і переведення дітей у будівлю колишнього інтернату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили батьки ініціативної групи з шкільного батьківського комітету.

Вони розповіли, що їх школа №44 розташована між чотирма селищами і фактично одна обслуговує всіх дітей на цій території. Батьки зазначили, що вони вкладали кошти в ремонт школи, і зараз класні кімнати, як в цілому і будівля школи, знаходяться в хорошому, добротному стані. «Школа у нас гарна. Нещодавно зробили ремонт, по 200 грн. здавали, зробили пластикові вікна, двері… Ніхто ніколи не думав, що нас у середині навчального року почнуть переводити в іншу будівлю в рамках програми з оптимізації навчальних закладів», - нарікають батьки учнів.

За їх словами, дітям вчителі сказали, що «все вже вирішено, ніхто вже нічого не зробить» і вже 13-14 березня буде перехід учнів і педагогів в іншу будівлю, де раніше був інтернат. Батьки із цього приводу обурюються, тому що будівля інтернату розташована на околиці одного з селищ і знаходиться практично в центрі ринку.

«Ви б подивилися, куди нас переводять. На околиці Східного селища є великий ринок, і прямо на тому базарі розташована порожня на сьогодні будівля інтернату. Базарні ятки стоять прямо у дворі цього інтернату...», - пояснили батьки. До того ж, додали вони, неподалік від цього інтернату розташовані дві загальноосвітні школи №64 і №8, а «наша школа №44 тут, в густонаселеному районі, одна».

Батьки розповіли, що їм ніхто до ладу нічого не пояснив щодо ситуації із переходом школи №44 у будівлю колишнього інтернату, а деякі вчителі пов`язали це з тим, що, нібито, їх школа погано обігрівається. Але батьки заявляють про готовність внести свої кошти, щоб підвести газ до котельні і забезпечити потрібний обігрів будівлі.

«У нас за 5 метрів від школи проходить газопровід. Ми сплатимо все, якщо у нас така бідна держава. Але туди, на ринок, в будівлю інтернату, дітей ніхто не повезе», - сказали батьки.

Вони також пояснили, що мають іншу думку з приводу того, навіщо закривають саме їх школу і переводять дітей далеко, в іншу будівлю. За словами батьків, цех однієї з відомих продуктових компаній розташований поряд зі школою №44 і, мабуть, ця територія зараз потрібна цій компанії, тим паче, що жителів деяких будинків, прилеглих до території продуктового виробництва, вже переселили.

«Справа у тому, що неподалік від школи проходить залізнична колія, і, напевно, для цеху цієї компанії тут дуже вигідне місце. Вагони підігнали, завантажили... Але головне те, що нам сказали, що «школу не скорочують, а переводять». А у нас ніхто думки навіть не питає», - обурені батьки.

Вони згадали, що днями губернатор Донецької області Анатолій БЛИЗНЮК, звертаючись до жителів області, через засоби масової інформації заявив, що, оптимізуючи навчальні заклади регіону, головне слово залишається за громадою і без її згоди школи ні закривати, ні розформовувати, ні переводити ніхто не має права.

«І ось, БЛИЗНЮК виступав, сказав, що все тільки з дозволу громади... А ми, батьки, ніхто нічого не знає, поки от так все підпільно вирішується», - підсумували батьки.