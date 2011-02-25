У Лівію за українцями вилетів Boeing-737

Сьогодні об 11.10 з міжнародного аеропорту «Бориспіль» до столиці Лівії міста Тріполі вилетів літак Boeing-737 «Міжнародних авіаліній України» (160 пасажирських місць) для евакуації українських громадян.

Отримано підтвердження дозволу на посадку українського літака в аеропорту лівійської столиці, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

Точний час прибуття до Тріполі та інформація про його зворотній рейс буде повідомлена додатково.

Посольство України у Лівії продовжує складати списки громадян України, які хочуть повернутися на Батьківщину зазначеним літаком та іншими шляхами.

МЗС України звертається до всіх громадян України у Лівії із проханням повідомляти Посольство України про своє місцезнаходження та готовність залишити країну за телефонами: +21 82 13 60 86 65 або +21 82 13 60 86 64.

Також працює цілодобова лінія в Департаменті консульскої служби МЗС України +380442381567.

З метою належного забезпечення проведення комплексних заходів щодо евакуації громадян України з Лівії МЗС на двосторонньому рівні досягнуто домовленостей з Російською Федерацією (евакуація громадян України повітряним транспортом з Тріполі та Сірта, морським транспортом з Бенгазі та Сірта), Туреччиною (морським транспортом з Бенгазі), Італією (евакуація українців, які працюють в італійських компаніях), Бразилією (евакуація морським транспортом з Бенгазі до Греції або Мальти) та іншими країнами.

Сьогодні о 1.30 літаком ВПС Іспанії з Тріполі до Мадрида прибули троє українців. Наших співвітчизників зустрів представник українського Посольства в Іспанії та надав необхідного сприяння. Зараз вирішується питання їхнього повернення з Іспанії в Україну.

Окрім того, літаком МНС РФ, який сьогодні виконав евакуаційний рейс із Сірта до Москви, прибули 16 громадян України. Представник Посольства України у РФ надає максимального сприяння нашим співвітчизникам.

Очікується відправлення з Лівії наших співвітчизників морським транспортом, а саме – військовим поромом Великої Британії з Бенгазі до Мальти і турецьким поромом з Бенгазі до Мармаріса.

У цьому зв’язку Посольству України у Лівії доручено узгодити з керівниками дипломатичних місій вищезазначених країн практичні та організаційні питання.

Окрім того, у зв’язку з досягнутими домовленостями із зовнішньополітичними відомствами Італії, Росії, Туреччини та інших країн щодо здійснення евакуації громадян України з Лівії посольствам України у цих країнах доручено опрацювати механізми евакуаційних заходів, забезпечити зустрічі громадян, які прибуватимуть у рамках евакуаційних заходів до цих країн та надання їм всебічного сприяння та підтримки.