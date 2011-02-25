Уряд оприлюднив новий список офшорних зон

Кабінет міністрів України оприлюднив список офшорних зон.

Відповідне розпорядження від 23 лютого 2011 року №143-р розміщене на урядовому сайті.

Дане розпорядження набуває чинності з 1 квітня 2011 року.

У списку, зокрема, перераховані такі території: британські залежні території – острови Гернсі, Джерсі, Мен, Олдерні; Близький Схід – Бахрейн; Центральна Америка – Беліз; Європа – Андорра, Гібралтар, Монако; Карибський регіон – Ангілья, Антігуа і Барбуда, Аруба, Багамські острови, Барбадос, Бермудські острови, Британські Віргінські острови, Віргінські острови (США), Гренада, Кайманови острови, Монтсеррат, Нідерландські Антильські острови, Пуерто-Ріко, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Співдружність Доміникі, Теркс і Кайкос; Африка – Ліберія, Сейшельські острови; Тихоокеанський регіон – Вануату, Маршальські острови, Науру, Ніуе, острови Кука, Самоа; Східна Азія – Мальдівська Республіка.

Крім того, розпорядженням скасовується урядове розпорядження від 24 лютого 2003 року №77 «Про список офшорних зон», а також розпорядження, яким вносилися зміни до даного документу.