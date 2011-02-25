Зустрінь весну з Ірванцем!

1 березня о 18.30 в УНІАН (Хрещатик, 4) відбудеться творчий вечір поета, письменника, перекладача Олександра Ірванця.

Підскарбій літературної групи Бу-Ба-Бу нещодавно видав свою 21-шу книгу, вибрані твори - Сатирикон-ХХI (вид-во "Фоліо"). Перед тим як вирушити у промоційний тур Україною, Олександр Ірванець зустрінеться зі своїми шанувальниками у Києві.

Запрошуються усі бажаючі.

Контактний телефон 092 256 1744.