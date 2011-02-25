У Криму застрелився голова сільради

Голова Веселовської сільської ради Ігор Юшко помер сьогодні в Криму, ймовірно застрелившись із мисливської рушниці.

Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби кримського управління МВС Ольга КОНДРАШОВА, не уточнивши при цьому прізвище чиновника.

«Чоловіка було виявлено його родичем біля автомобіля з вогнепальним пораненням у область серця. Родич викликав швидку допомогу й міліцію. Чоловік помер у лікарні, не приходячи до свідомості. Ймовірно, самогубство здійснено з мисливської рушниці, яка зареєстрована й належить йому», - сказала О.КОНДРАШОВА.

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи.

«За результатами перевірки, - сказала О.КОНДРАШОВА, - буде ухвалено рішення або про порушення кримінальної справи, якщо є кримінал, тобто, приміром, доведення до самогубства, або рішення про відмову в порушенні справи, якщо немає складу злочину».

«Є свідок, який стверджує, що в машині чоловік перебував один. І начебто виявлено передсмертну записку», - сказала О.КОНДРАШОВА.