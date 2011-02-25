Убивць Новицького затримали

Сьогодні вдень співробітники карного розшуку Шевченківського районного управління міліції Києва затримали двох молодиків, які зізналися у вбивстві заступника директора Інституту світової економіки Валерія Новицького.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України у місті Києві, затримання підозрюваних відбулося сьогодні об 11.00.

Встановлено, що один із підозрюваних - 1988 р.н., житель Сумської області, други - 1990 р.н., громадянин однієї із країн Балтії. Останній, як зазначили у міліції, був знайомий з В.Новицьким з весни минулого року. Як розповів він працівникам міліції, під час знайомства з В.Новицьким він отримав обіцянку щодо допомоги у навчанні.

За попередніми показами затриманих, 19 лютого вони прийшли до В.Новицького з метою ознайомитися з матеріалами, які допоможуть у навчанні. Під час спільного вживання їжі та спиртних напоїв між власником квартири та гостями виник конфлікт, в результаті якого громадянин України вихопив ножа, який, як з’ясувалося пізніше, завжди носив при собі, та наніс ним 39 ударів у шию та живіт потерпілому.

Після цього обидва гостя вкрали з помешкання В.Новицького два ноутбуки та іPad, які наступного дня продали на столичному Радіоринку за 1 тисячу доларів.

Водночас, як зауважили в міліції, слідчі володіють інформацією, що причиною вбивства В.Новицького є корислива мета – пограбування.

Стосовно обох затриманих порушено кримінальну справу за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу.