Через борги Львів може залишитися без води

«Львівводоканал» перебуває на межі відключення від електроенергії через борги споживачів та високу вартість електроенергії, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«З понеділка місто знову може опинитися без холодної води. Причина – заборгованість споживачів перед «Львівводоканалом» та високі тарифи на електроенергію, а, відповідно, і борги підприємства перед ВАТ «Львівобленерго», йдеться у повідомленні.

«Ми отримали чергове попередження від енергетиків щодо недотримання графіку поточних платежів за лютий. Станом на сьогодні ми заборгували 3,5 млн. грн. У критичній ситуації підприємство опинилося через постійне здорожчання вартості енергоносіїв. На жаль, «Львівводоканал» самотужки не може вирішити цієї проблеми. Навіть нещодавно затверджені нові тарифи на воду ситуації не змінять, оскільки прогнозовані надходження коштів не покриють видатків на електроенергію. Окрім того, нові рахунки мешканці отримають у березні, а розрахуватися з енергетиками необхідно вже сьогодні», - повідомив УНІАН директор «Львівводоканалу» Мирослав ЗАПЛАТИНСЬКИЙ.

За інформацєію міської ради, рівень оплати жителів ЛЬвова за послуги з водопостачання та водовідведення у лютому склав 83%.