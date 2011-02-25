На Миколаївщині стався викид в атмосферу червоного шламу

На шламосховищі № 2 Миколаївського глиноземного заводу стався масований викид в атмосферу відходів виробництва – складованого там червоного шламу.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила депутат Миколаївської обласної ради Тетяна ФАБРИКОВА.

За словами депутата, до неї звернулися жителі сіла Прибзьке, які розповіли про те, що кілька днів тому червоний пил покрив дерева і дорогі, він виразно виділяється на білому снігу. Також шлам потрапив на Балабанівський ліс. Кількість червоних часток у повітрі досягла такої концентрації, що значно погіршився огляд, і автомобілі мусили проїздити по трасі із засвіченими фарами. Дихати можна тільки в респіраторах або закривши рот і ніс хусткою.

За словами Т.ФАБРИКОВОЇ, про надзвичайну ситуацію вона інформувала начальника обласного управління екології Сергія ЛИТВАКА і начальника Державної екологічної інспекції в Миколаївській області Віталія БАБЕНКА. С.ЛИТВАК заявив, що знає про ситуацію на шламосховищі і порадив звернутися до екологічної інспекції. В.БАБЕНКО відповів, що «всі проби з шламосховища нормальні, а виїхати на місце зараз нікому».

Депутат вимушена була звернутися безпосередньо до губернатора Миколи КРУГЛОВА, який розпорядився створити оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної екологічної події, сьогодні ж члени комісії виїхали на шламосховище.

Як пояснив кореспондентові УНІАН В.БАБЕНКО, за спеціальною методикою відбираються проби грунту, води і повітря, буде визначено шкоду, завдану родючості грунтів і лісовим насадженням.