Грищенко зустрівся з українцями в Польщі

Підтримка закордонних українців залишається одними з ключових пріоритетів зовнішньої політики України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, на цьому міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО наголосив під час зустрічі з представниками української громади у Польщі.

У своєму зверненні К.ГРИЩЕНКО подякував громаді за активну діяльність, спрямовану на розширення і зміцнення відносин України із сусідньою Польщею, як нашим надійним партнером у європейській та євроатлантичній інтеграції.

Під час зустрічі було обговорено широке коло питань, зокрема, процес підготовки передачі Українського народного дому в Перемишлі, облаштування та збереження меморіальних комплексів для вшанування загиблих українців на території Польщі, фінансування Державної програми співпраці із закордонними українцями тощо.

Міністр підкреслив, що підтримка закордонних українців, поглиблення дієвої взаємодії зі світовим українством, консолідація та зміцнення його зв’язків з Україною були, є і залишатимуться одними з ключових пріоритетів зовнішньої політики Української держави.

Також в рамках робочого візиту до Польщі міністр закордонних справ України разом із представниками української громади поклав квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку в Варшаві.