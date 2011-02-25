У Балаклаві відзначили День народження Лесі Українки

У Севастополі святкові заходи з нагоди 140-річчя з Дня народження Лесі Українки відбулися сьогодні у містечку Балаклава біля пам’ятника видатній поетесі, драматургу і громадському діячу, а також на набережній Назукіна, біля новозбудованого колишнього будинку актриси Соколової, в якому тривалий час проживала Леся Українка, перебуваючи на лікуванні у Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Севастопольського міського товариства «Просвіта», у заході взяли участь члени міської «Просвіти», організації ветеранів Військово-морських сил України, Спілки офіцерів України та Українського козацтва, місцеві жителі, а також школярі навчальних закладів і представники керівництва Балаклавської районної державної адміністрації.

Під час урочистостей лунали пісні на слова Лесі Українки, балаклавська молодь в українських національних костюмах біля пам’ятника поетесі тримала державні прапори.

Учасників урочистостей привітали заступник голови Балаклавської РДА Сергій РЕЗНІЧЕНКО, скульптор пам’ятника Лесі Українці в Балаклаві Володимир СУХАНОВ (пам’ятник відкрито кілька років тому на центральній площі Балаклави) та інші.

Уперше за останні десятиліття урочисті заходи відбулися не лише біля пам’ятника, а й на набережній Назукіна, біля новозбудованого колишнього будинку актриси Соколової.

Завершилися урочистості виконанням Державного гімну України.