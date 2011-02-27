До 5 років засуджено винного в загибелі чотирьох підлітків

Новомосковський міськрайсуд Дніпропетровської області засудив до 5 років ув’язнення 30-річного місцевого мешканця, визнаного винним у порушенні чинних на водному транспорті правил руху, що спричинило загибель 4 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Злочин стався 1 травня 2010 року на річці Самара в районі міста Новомосковська, де 5 хлопців 15-17 років каталися на невеликому моточовні «Южанка». На це судно на великій швидкості налетів інший моторний човен «Maxum 1800XP». В результаті 4 хлопців загинули.

В ході судового розгляду кримінальної справи, порушеної за ст. 291 Кримінального кодексу Україні, було встановлено, що 30-річний водій керував човном «Maxum 1800XP» у стані алкогольного сп’яніння. При цьому він не мав суднового білету, свідоцтва про придатність човна до плавання, відповідної кваліфікації та нехтував усіма правилами судноплавства.