На Київщині на Масляну спекли млинець діаметром 2,5 метри

У місті Іванків Київської області сьогодні під час святкування Масляної спечено млинець діаметром 2,5 метри.

Як передає кореспондент УНІАН, у масових гуляннях з нагоди свята взяли участь мешканці та сільгоспвиробники всіх районів Київщини, а також керівництво області.

В інтерв’ю журналістам голова Київської обласної держадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК, коментуючи цю подію, сказав, що «сьогодні тут ми спечемо найбільший - у 2,5 метри – млинець на Київщині і, я думаю, що й в Україні. Але головне - він буде з ікрою».

«Я вам скажу, - продовжив губернатор, - що ми ці заходи робимо не для «галочки», як кажуть, а для людей. Чому в Іванківському районі? Тому що для мене є якось принизливо чути, коли говорять, що Іванківський, Поліський райони є депресивними (мається на увазі, що вони максимально наближені, з-поміж інших районів Київщини, до Чорнобильської АЕС – УНІАН). Я скажу, що це не депресивні місця. Вони мають своє майбутнє: тут такі самі люди живуть, як, скажімо, в Обухівському районі чи в Бориспільському районі. І ми зробимо так, щоб район і цей край Київщини розвивався».

Також А.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що на сьогоднішньому святі його учасників очікують, крім гігантського млинця, і різноманітні призи, які зможуть отримати сміливці, котрі за традицією залізуть на високий дерев’яний стовп і дістануть папірці, в яких буде написано, що вони виграли або корову, або теля, або свиню, кролика чи птицю.

Крім того, за словами А.ПРИСЯЖНЮКА, на святі сьогодні буде розіграно лотерею, виручені кошти від якої підуть одному із дитячих садочків.

Підсумовуючи, губернатор зазначив, що таке масштабне свято регіонального значення відбувається вперше за кілька останніх років. «Моя мета – ми будемо ось такі свята робити в кожному районі», - запевнив А.ПРИСЯЖНЮК.