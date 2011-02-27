За порушення митних правил конфісковані два корабля

В Херсоні за позовом прокуратури за порушення митних правил суд конфіскував 2 судна загальною вартістю 1,4 млн. грн..

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, Суворовським районним судом за участю прокурора розглянуто справи про порушення митних правил.

Зокрема, колишніх капітанів двох суден притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 348 Митного кодексу України за порушення митних зобов’язань про зворотне ввезення у встановлений термін на митну територію України їхніх суден, а саме – суховантажного судна «Меркурій» вартістю 250 тис. грн. та прогулянкового судна «Леді Катрін» вартістю 1,125 млн.грн.

Всупереч забов’язань до тепер вказані судна на митну територію України не повертались.

Згідно зі ст. 405 Митного кодексу України, у разі відсутності предмета правопорушення, з правопорушників буде стягнуто вартість вказаних суден, загальна сума яких складає 1 млн.400 тис. грн.

За рішенням суду вище названі теплоходи конфісковано.