Губернатор: лампи будуть на кожному стовпі

На Тернопільщини до травня буде забезпечено освітлення у всіх селах області.

Як передає кореспондент УНІАН, в цьому під час прес-конференції запевнив голова облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН.

За його словами, будуть освітлені всі вулиці у кожному населеному пункті.

«Можливо, провулки десь і не потрібно аж на такому рівні, щоб на кожному стовпі була лампочка, бо розуміємо, що на сьогодні коштів не вистачає. А от центральні вулиці чи вулиці, якими проходять траси через село, – тут лампи будуть на кожному стовпі, бо це і безпека водіїв, і тих людей, які цими вулицями ходять», - сказав В.ХОПТЯН.

За його словами, освітлення доріг державного значення фінансуватиметься за рахунок обласного бюджету, міжрайонних доріг - за рахунок бюджетів районів.

«У селах за можливості фінансуватиме сільська рада. Але 90% сільрад у нас дотаційні, тому тут своє слово мають сказати сільгоспвиробники і бізнесмени, і вони це роблять», – сказав губернатор.

Він також висловив впевненість, що буде допомога і від тих структур, які розташовані за межами області.

«Знайдемо спільну мову і з тими, хто заготовляє в нас молоко і вивозить за межі області. От деякі заводи просять - пустіть нас в один район, щоб ми там заготовляли молоко і нам ніхто не заважав, щоб туди ніхто не їхав з Вінниччини чи Хмельниччини. А ми там освітлимо всі села, де заготовляємо молоко. Як бачите, важелів є багато, головне бажання», - зазначив В.ХОПТЯН.

Він додав, що долучитися до освітлення сіл повинні й представники малого та середнього бізнесу, які проживають у цих селах.

«Ось тут заяви роблять, що тут хтось когось нагинає чи заставляє. Але в нас в кожному великому селі є 8-10 бізнес-структур. Вони розміщаються то на току, то на тракторній бригаді чи на складі. І при цьому ніхто не платить за оренду землі. То за рахунок оренди вже можна купити світильник», – вважає В.ХОПТЯН.

За його даними, подекуди люди самі почали об’єднуватися навколо ідеї освітлення вулиць.

«З окремих сіл уже телефонували, що готові самі зібрати гроші на світильники. От скажімо, вуличка на 6 хат, то для шести сімей це буде по 50 грн. зібрати, щоб поставити світильник, і люди готові надати ці кошти, щоб мати освітлення на своїй вулиці», - сказав В.ХОПТЯН.

Наразі із 1 тис. 55 населених пунктів області освітлення вулиць забезпечено у 246-ти.