Дитячі садки відкриються переважно в селах

У Полтавській області в 2011 році планується відкрити 25 нових дитячих садочків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олександр УДОВИЧЕНКО на засіданні колегії ОДА.

За його словами, переважно всі дитячі садочки будуть відкриті в сільській місцевості.

«Такі завдання передбачені в Програмі соціального розвитку сільських населених пунктів Полтавської області на 2011 рік. Для її розробки в області створили робочу групу. У 2010 році було відкрито 28 дитсадків», - повідомив губернатор.

Він відзначив, що дитячі сади будуть відкриті в різних районах області.

«Де не відкриються нові, проводитимуться капремонти діючих дитсадків. На це планується спрямувати 6,2 млн. грн. і відремонтувати 101 садочок», - повідомив начальник Управління АПК Полтавської ОДА Олександр СЕНЬ.