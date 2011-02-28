Перевезення городян річковим транспортом не скоротяться

У мерії Херсона обіцяють, що перевезення городян річковим транспортом у 2011 році проводитимуться в обсяг не менших, ніж у 2010 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Херсона з посиланням на результати домовленостей, досягнутих під час зустрічі мера Херсона Володимира САЛЬДО і директора ДП "Адміністрація річкових портів України" Олексія СОЛДАТОВА.

Згідно з повідомленням, річкові пасажирські перевезення здійснюватимуться з квітня по жовтень 2011 р.

"Це важливе соціальне питання, в якому не повинно бути напруженості", - процитувала прес-служба мерії Херсона В.САЛЬДО.

Також повідомляється, що в 2011 г передбачена держсубвенція на компенсацію перевезень пільгових категорій пасажирів Херсона теплоходами ДП "Адміністрація річкових портів України" у розмірі 1,646 млн. грн. При цьому близько 700 тис. грн. з цієї суми буде спрямовано на погашення бюджетної заборгованості за перевезення пільговиків річковим транспортом у 2010 р.