Прийшов інвестор, який бере 50 тисяч гектарів

У березні Київська обласна державна адміністрація планує презентувати інвестиційний проект з розвитку Іванківського та Поліського районів області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам у місті Іванків Київської області повідомив голова Київської ОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

«Я сьогодні веду розмови з інвестором, і вже в березні ми будемо презентувати дуже великий проект з відродження Іванківського і Поліського районів», - сказав губернатор, зауваживши, що «прийшов інвестор, який бере 50 тис. га землі, яка 20 років не оброблялася”. “А це – відродження тваринництва, рослинництва, створення нових робочих місць», - підкреслив він.

За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, подібні програми щодо залучення інвесторів та інвестицій розробляються по кожному з районів Київської області.

«Але, насамперед, ми повинні підняти дух у місцевих меценатів – любов до рідного краю, і все це ми повинні зробити в цьому році», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.