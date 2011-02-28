Закінчилася церемонія оголошення лауреатів Оскара (остаточний список)

06:49, 28 лютого 2011
Суспільство
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Американські кіноакадеміки зробили вибір

83-а церемонія вручення премій "Оскар" відбулась у Лос-Анджелесі.

Кращим фільмом року Американська кіноакадемія визнала картину "Король говорить!".

Краща режисерська робота - Том Хупер ("Король говорить!")

Краща чоловіча роль - Колін Ферт («Король говорить!»)

Краща жіноча роль - Наталі Портман («Чорний лебідь»)

Краща чоловіча роль другого плану - Крістіан Бейл («Боєць»)

Краща жіноча роль другого плану - Мелісса Лео («Боєць»)

Кращий фільм іноземнрю мовою - «Помста», Данія

Кращий анімаційний повнометражний фільм - «Історія іграшок: Велика втеча»

Кращий адаптований сценарій - Аарон Соркін («Соціальна мережа»)

Кращий оригінальний сценарій - Девід Сайдлер («Король говорить!»)

Краща музика до фільму - Трент Резнор, Аттікус Рос («Соціальна мережа»)

Краща пісня до фільму - «We Belong Together» («Історія іграшок. Велика втеча»)

Краща операторська робота  - Уоллі Пфістер («Початок»)

Краща робота художника-постановника - «Аліса в Країні див»

Кращий дизайн костюмів - «Аліса в Країні див»

Кращий монтаж - «Соціальна мережа»

Кращий грим - «Людина-вовк»

Кращий звуковий монтаж - «Початок»

Кращий звук - «Початок»

Кращі візуальні ефекти - «Початок»

Кращий документальний повнометражний фільм - «Внутрішня справа»

Кращий документальний короткометражний фільм - «Тепер знайомі»

Кращий анімаційний короткометражний фільм - «Втрачена річ»

Кращий ігровий короткометражний фільм - «Бог кохання»

 

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