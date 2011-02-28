Закінчилася церемонія оголошення лауреатів Оскара (остаточний список)
Американські кіноакадеміки зробили вибір
83-а церемонія вручення премій "Оскар" відбулась у Лос-Анджелесі.
Кращим фільмом року Американська кіноакадемія визнала картину "Король говорить!".
Краща режисерська робота - Том Хупер ("Король говорить!")
Краща чоловіча роль - Колін Ферт («Король говорить!»)
Краща жіноча роль - Наталі Портман («Чорний лебідь»)
Краща чоловіча роль другого плану - Крістіан Бейл («Боєць»)
Краща жіноча роль другого плану - Мелісса Лео («Боєць»)
Кращий фільм іноземнрю мовою - «Помста», Данія
Кращий анімаційний повнометражний фільм - «Історія іграшок: Велика втеча»
Кращий адаптований сценарій - Аарон Соркін («Соціальна мережа»)
Кращий оригінальний сценарій - Девід Сайдлер («Король говорить!»)
Краща музика до фільму - Трент Резнор, Аттікус Рос («Соціальна мережа»)
Краща пісня до фільму - «We Belong Together» («Історія іграшок. Велика втеча»)
Краща операторська робота - Уоллі Пфістер («Початок»)
Краща робота художника-постановника - «Аліса в Країні див»
Кращий дизайн костюмів - «Аліса в Країні див»
Кращий монтаж - «Соціальна мережа»
Кращий грим - «Людина-вовк»
Кращий звуковий монтаж - «Початок»
Кращий звук - «Початок»
Кращі візуальні ефекти - «Початок»
Кращий документальний повнометражний фільм - «Внутрішня справа»
Кращий документальний короткометражний фільм - «Тепер знайомі»
Кращий анімаційний короткометражний фільм - «Втрачена річ»
Кращий ігровий короткометражний фільм - «Бог кохання»