Закінчилася церемонія оголошення лауреатів Оскара (остаточний список)

Американські кіноакадеміки зробили вибір

83-а церемонія вручення премій "Оскар" відбулась у Лос-Анджелесі. Кращим фільмом року Американська кіноакадемія визнала картину "Король говорить!". Краща режисерська робота - Том Хупер ("Король говорить!") Краща чоловіча роль - Колін Ферт («Король говорить!») Краща жіноча роль - Наталі Портман («Чорний лебідь») Краща чоловіча роль другого плану - Крістіан Бейл («Боєць») Краща жіноча роль другого плану - Мелісса Лео («Боєць») Кращий фільм іноземнрю мовою - «Помста», Данія Кращий анімаційний повнометражний фільм - «Історія іграшок: Велика втеча» Кращий адаптований сценарій - Аарон Соркін («Соціальна мережа») Кращий оригінальний сценарій - Девід Сайдлер («Король говорить!») Краща музика до фільму - Трент Резнор, Аттікус Рос («Соціальна мережа») Краща пісня до фільму - «We Belong Together» («Історія іграшок. Велика втеча») Краща операторська робота - Уоллі Пфістер («Початок») Краща робота художника-постановника - «Аліса в Країні див» Кращий дизайн костюмів - «Аліса в Країні див» Кращий монтаж - «Соціальна мережа» Кращий грим - «Людина-вовк» Кращий звуковий монтаж - «Початок» Кращий звук - «Початок» Кращі візуальні ефекти - «Початок» Кращий документальний повнометражний фільм - «Внутрішня справа» Кращий документальний короткометражний фільм - «Тепер знайомі» Кращий анімаційний короткометражний фільм - «Втрачена річ» Кращий ігровий короткометражний фільм - «Бог кохання»

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