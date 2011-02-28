Єжель: у нас теж величезна армія безквартирних офіцерів

Україна має намір використати досвід Росії в реформуванні національних збройних сил, повідомив журналістам вчора у Владивостоку міністр оборони України Михайло Єжель.

"На даному етапі реформуються збройні сили Росії і України. Мета нашої поїздки - вивчити досвід реформування російської армії. Досвід, який знадобиться нам найближчим часом: ми теж на етапі реформування", - сказав Єжель.

Він наголосив, що під час поїздки йому вдалося побачити, що робиться в російській армії для вирішення соціальних питань. "Те, що ми побачили на Камчатці, дуже вразило. Там побудовані не тільки будинки, а й чудовий спортивний комплекс, басейн, аквапарк, будинок офіцерів, базовий матроський клуб. Зроблено величезний крок вперед, цього раніше тут нічого не було", - сказав Ежель. Він пояснив, що прослужив на Далекому Сході 19 років, тому має з чим порівнювати.

У Владивостоку його вразило те, що для військових було побудовано не точкове житло, а цілий мікрорайон під назвою "Снігова падь" - там житимуть більше 20 тисяч осіб. Тут будуються школи, дитячі садки, спортивні комплекси, басейн.

"Я обов`язково про все побачене в цій поїздці доповім президентові Віктору Януковичу, який зробить усе можливе, щоб ми повторили досвід Російської Федерації. Я думаю, що нам теж потрібно піти таким самим шляхом. Адже у нас теж величезна армія безквартирних офіцерів, і цю роботу треба вирішувати комплексно, а не точково", - наводить його слова РІА "Новости".

Того ж дня міністри прибули до Оренбурга, де зустрілися з викладачами і курсантами Президентського кадетського училища, оглянули навчальний корпус, ознайомилися з інноваційними формами навчання, побували в їдальні, басейні, спортивному комплексі і гуртожитку - і повернулися з триденної поїздки Камчаткою і Далеким Сходом до Москви.