У Львівській області створять біосферний резерват

У Львівській області буде створено біосферний резерват. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології і природних ресурсів України.

У рамках трансграничної співпраці Україна і Польща домовилися про подальший розвиток спільних біосферних резерватів для поліпшення стану Карпатського регіону. Метою таких резерватів є міждержавна співпраця з розв’язання питань із забезпечення усталеного соціально-економічного розвитку територій зі збереженням в їх межах природних комплексів і об`єктів.

«Нарешті Україна зробила вагомий крок до запровадження цивілізованого підходу у збереженні унікальних трансграничних природоохоронних територій», - так прокоментував міністр екології і природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ досягнуті днями у Польщі українсько-польські домовленості.

За інформацією прес-служби, ще у вересні 2010 року українською стороною було направлено до Секретаріату Програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера" запит на створення біосферного резервату "Розточчя" (Львівська область), який і має стати українською частиною трансграничного українсько-польського резервату. До української частини входять Яворівський національний природний парк, природний заповідник "Розточчя", регіональний ландшафтний парк "Равське Розточчя" і прилеглі лісові і сільськогосподарські угіддя разом з селами загальною площею близько 70 тис. гектарів.

«Історично склалося, що політична карта розділила унікальний у фізико-географічному відношенні район Розточчя між Україною і Польщею. Наші держави розрізняються між собою за економічним, соціальним, культурним і екологічним розвитком. Водночас нас об`єднує єдина мета – використання усіх можливих важелів для збереження природного стану цілісних екосистем, зокрема львівського Розточчя. А найголовніше – поліпшення якості життя людей на цих територіях, зміцнення місцевих економік і громад, розвиток потужної інфраструктури екологічного туризму», - підбив підсумок М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

За інформацією Мінекології, в Україні існують кілька об`єктів природно-заповідного фонду, які вже входять до складу трансграничних біосферних резерватів: Дунайський біосферний заповідник (у складі українсько-румунського біосферного резервату «Дельта Дунаю»); Ужанський національний природний парк і Надсянський регіональний ландшафтний парк (у складі українсько-польсько-словацького біосферного резервату «Східні Карпати»). Триває робота зі створення біосферного резервату «Західне Полісся» разом з Польщею і Білоруссю.