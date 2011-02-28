Євро на міжбанку підбирається до 11

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9350/7,9385, до 12:00 ціни зросли до 7,9410/7,9460 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2742/0,2745, до 12:00 ціни піднялися до 0,2749/0,2750. У Росії курс долар-рубль знизився, і до 12:00 встановився на рівні 28,8925 (-0,0115).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3766/1,3768, а до 12:00 зросли до 1,3827/1,3829.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,9230/10,9305, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,9770/10,9900.