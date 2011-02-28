Погода на перший день весни

Завтра на півдні України очікується невеликий сніг (вдень на крайньому півдні з дощем), температура вночі 5-10° морозу (у Криму 2-7° морозу), вдень від 4° морозу до 1° тепла.

На Південному узбережжі Криму вночі 0-2° морозу, вдень 2-5° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території без опадів, лише в більшості центральних та східних областей місцями невеликий сніг; температура вночі 12-17°, вдень 3-8° морозу, на Закарпатті вночі 6-11° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Вітер в Україні східний та північно-східний, 5-10 м/с, на півдні окремі пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

У Київській області у вівторок - без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 3-8° морозу. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 5-7° морозу.