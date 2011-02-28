Євро на міжбанку переступило 11

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9350/7,9385, до 12:00 ціни зросли до 7,9410/7,9460. На час закриття торгів цінові рівні досягли денного максимуму - 7,9460/7,9530 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2742/0,2745, до 12:00 ціни піднялися до 0,2749/0,2750. На час закриття ціни досягли рівня 0,2750/0,2752.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,8500 (-0,0540).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3766/1,3768, а до 15:00 зросли до 1,3833/1,3835.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,9230/10,9305, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,9770/10,9900. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на значеннях 10,9965/11,0125.